Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi yani bugün başladı. Transfer sezonunun sonuna kadar takımlar, kadrolarını güçlendirmek için oyuncu takviyesi yapmaya devam edecek. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp, 2 Eylül'de bitecek. 'Ara transfer' olarak adlandırılan, 2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle