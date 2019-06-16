Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek?
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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