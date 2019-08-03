Yayın krizi yüzde 10'la çözüldü

2018-19 futbol sezonun sona ermesiyle patlayan yayın krizi çözüme kavuştu. Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman’ın yoğun mesai harcadığı krizde orta yol bulundu. Sabit kur ve güncel kur olarak iki bölümde kulüplerin kasasına giren 456 milyon dolarlık gelirde %10’luk bir indirim yapıldı ve yayın geliri 410 milyon dolara indi. Yeni anlaşmayla doların 3.80 TL’den sabitlenmesi de sona erdi. Yayıncı kuruluş 410 milyon doların yarısını TL olarak güncel kurdan ödeyecek. Geri kalan yarısını da kulüplere dolar olarak verecek.

Kur yükselirse gelir en çok 100 milyon artacak

2019-20 sezonunda kulüplerin kasasına kesintiler düştükten sonra en az 2.5 milyar lira para girmesi bekleniyordu. Bugünkü kurdan bu rakam 2.25 milyar liraya geriliyor. Eğer kur yükselirse bu rakam en fazla 100 milyon lira daha yükselecek. Çünkü yayıncı kuruluş ve kulüpler doları bu noktada 5.80 TL’ye sabitlemiş durumda. Mayıs 2020’ye kadar geçerli olacak bu durum, sezon sonu tekrar masaya oturulup düzenlenebilecek.

Cezalar artsın, illegal yayın önlensin talebi

ANCAK yayıncı kuruluşun burada iki önemli talebi de değerlendirilmeye alınıyor. Bunlardan birisi cezalar. Yayıncı kuruluş Digiturk, yöneticilerin kötü söylemleri, teknik adam ve futbolcuların canlı yayına çıkmama gibi davranışlarda cezaların artırılmasını talep ediyor. TFF bu konuda yeni yaptırımlara hazırlanıyor. İkincisi ise illegal izlenmeler. Bir önceki sezon bazı sosyal medya kuruluşları maç saati kapanıyordu. Buna ek olarak illegal izlenmelere yeni yaptırımlar getirileceği öğrenildi.

‘ÇöZÜMÜ ORTAK BULDUK, MUTLUYUZ’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün önce Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile buluştu ve üzerinde varılan anlaşma metniyle Digiturk’e gitti. Özdemir, saat 18.00 civarında kameraların karşısına geçerek krizin bittiğini duyurdu. Özdemir, “Tüm tarafların en önemsediği konu olan herkes için finansal

istikrar ortamının oluşacağı bir anlaşmaya vardığımız için çok memnunuz. Kur sabitleme oranlarının adil olması nedeniyle de Digiturk’e teşekkür ediyoruz. İllegal yayınları engellemek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çözümü ortak bulduk. Digiturk ile arkadaşlığımızın daha uzun yıllar süreceğine inanıyoruz. Artık yeni sezon için gün sayıyoruz” dedi. Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly da yaptığı açıklamada, “Yeni mutabakat ile tarafların tümünün ilerlemesi için finansal bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Sadece üç sezon değil, umuyoruz daha uzun süre yayınlara devam ederiz” dedi.

KRİZİ AŞMAK İÇİN 14 TOPLANTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluşla birçok toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özdemir, dün yaptığı açıklamada, “Bundan evvel yayıncı kuruluş ile 14 toplantı yaptık. Bazılarını Kulüpler Birliği ile yaptık, bazılarını federasyon olarak biz gerçekleştirdik. Yapılan toplantılar neticesinde çıkan sonuçları Kulüpler Birliği yetkilileri ile paylaştık ve yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.