Yaya Toure imza için kente geldi! İşte yeni takımı...
Geçtiğimiz günlerde menajerinin futbolu bıraktığını açıkladı Yaya Toure, transfer yapıyor.
Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Fildişili orta saha bu sabah saatlerinde Çin'in Qingdao kentine geldi.
Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli orta saha Qingdao Huanghai kulübüyle altı aylık sözleşme imzalayacak.
Qingdao Huanghai, 9 haftası geride kalan Çin 1. Ligi'nde birinci sırada bulunuyor.
Yaya Toure bir dönem Manchester City forması da giymişti...
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