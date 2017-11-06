Yataktan kalktı rekor kırdı

Trabzon'da yaşayan 24 yaşındaki milli sporcu, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 14 yaşında başladığı sırıkla atlamada ilk yarışmasında 22'nci olmasına karşın pes etmedi.



Ruhan Işım'a ait 4,90 metrelik 24 yıllık gençler Türkiye rekorunu 19 yaşındayken bir santimetre daha geliştiren Hasan Birinci, sonraki senelerde de Türkiye şampiyonalarında başarılarını sürdürdü.



Hasan Birinci, 2016'da Ankara'da yapılan Süper Lig Büyükler Finali'ndeki atlayışında omuriliği çatlayınca, iki ay boyunca hareketsiz bir şekilde yatakta tedavi görmek zorunda kaldı.



Milli atlet, tedavisinden 6 ay sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi olarak katıldığı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Burak Yılmaz'a ait 5 metrelik rekoru iki santimetre geliştirerek, yeni rekorun sahibi oldu.



"SPORU BIRAKMAYI DAHİ DÜŞÜNDÜM"

Hasan Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ilgisi olmayan bir öğrenciyken, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle sırıkla atlamaya başladığını söyledi.



Katıldığı ilk yarışta 25 sporcu arasında 22'nci olduğunu anlatan Hasan Birinci, "Yarışmada birinci olan arkadaşım, 4,30'luk atlayışını geçmeyi başarmıştı. Yarıştan sonra "Ben bu mesafeyi geçerim." dedim. Hırsımla çalışa çalışa, tırmalaya tırmalaya bu yerlere geldim." diye konuştu.



Geçen yılki Süper Lig Büyükler Finali'nde 5 metrelik atlayışının ardından boynunun üzerine düşmesi sonucunda omuriliğini çatlattığını ifade eden milli atlet, şunları kaydetti:



"Kötü bir süreçti. İki ay boyunca evde hareketsiz bir şekilde yatmıştım. Sporu bırakmayı dahi düşündüm. Ancak yapmayı düşündüğüm iyi dereceler içimde ukde kalmıştı. Yataktan kalktıktan bir ay sonra spora başladım. Ancak kuvvetten düşmüştüm. Yavaş yavaş toparlamaya başladım. Kış sezonu yarışlarını pas geçerek, yaz yarışlarına hazırlandım. Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda rüzgarın ters yönde esmesine rağmen Allah'ın izniyle 5,02 metre ile Türkiye rekoru kırdım."



HEDEF OLİMPİYATLAR

Antalya'da gerçekleştirilen milli takım kampının ardından İzmir ve İstanbul'da iki kampa daha katılacağını dile getiren Hasan Birinci, hedefinin, 5,70 metre ile Ruhan Işım'a ait olan büyükler Türkiye rekorunu kırmak olduğunu söyledi.



Hasan Birinci, "Şu anda bu rekorun peşine düştüm. Öyle bir rekor ki kırarsam, olimpiyat barajını da geçmiş oluyorum. Ben de her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda yarışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.