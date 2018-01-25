Yatak odası sırlarını açıkladı! Haftada dört-beş kez
PSG'nin kalecisi Trapp’in kız arkadaşı Goulart bir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fotoğraflar: THE SUN, INSTAGRAM
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Fotoğraflar: THE SUN, INSTAGRAM
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Paris Saint-Germain forması giyen Alman kaleci Kevin Trapp'in kız arkadaşı eski Victoria Secret mankeni Izabel Goulart verdiği bir röportajda cinsel hayatları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Fotoğraflar: THE SUN, INSTAGRAM
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Victoria Secret mankeni 33 yaşındaki Izabel Goulart yaptığı açıklamada, 'Kevin ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz' ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: THE SUN, INSTAGRAM
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Maçlarını ağırlıklı olarak kazanan bir takım olan PSG’den ayrılması beklenen ve ismi Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United ile anılan 27 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararda Goulart’ın ne kadar etkili olacağı merak konusu…