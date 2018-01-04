Yatabare'nin yeni takımı belli oldu!

Yatabare’nin Cuma günü Konya’ya gideceği öğrenildi. Malili futbolcunun Karabükspor’dan ayrılmasındaki en büyük etkenlerden birinin kulübün yaşadığı mali problemler olduğu belirtiliyor.
MUSTAPHA YATABARE KİMDİR?
31 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce Villemomble Sports, Clermont, Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier formaları giydi.
2 sezondur Karabükspor’da oynayan Yatabare, bu sezon toplam 16 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti. 13 maçta sahaya ilk 11’de çıkan Yatabare, 1187 dakika sahada kaldı. (AJANSSPOR)