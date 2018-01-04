« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Yatabare'nin yeni takımı belli oldu!

Yatabare'nin yeni takımı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, bu doğrultuda kadrosunu Mustapha Yatabare ile güçlendirdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Yatabare’nin Cuma günü Konya’ya gideceği öğrenildi. Malili futbolcunun Karabükspor’dan ayrılmasındaki en büyük etkenlerden birinin kulübün yaşadığı mali problemler olduğu belirtiliyor.

 

 

MUSTAPHA YATABARE KİMDİR?

31 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce Villemomble Sports, Clermont, Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier formaları giydi.

2 sezondur Karabükspor’da oynayan Yatabare, bu sezon toplam 16 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti. 13 maçta sahaya ilk 11’de çıkan Yatabare, 1187 dakika sahada kaldı. (AJANSSPOR)

futbolAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ