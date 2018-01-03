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Yatabare ve Orkan Çınar, Atiker Konyaspor yolunda

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare’yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp,Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

DHA
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Süper Ligin ilk yarısını 15 puanla 16’ncı sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, bugün Antalya Belek Regnum Carya Otel de kamp çalışmalarına başlayacak. Yeşil-beyazlı kulüp, kötü gidişata dur demek için takıma oyuncu transferi yapmak ve bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Transfer listesinde ismi bulunan forvet oyuncu Mustapha Yatabare ile orta saha oyuncusu Orkan Çınar’i renklerine bağlamak için girişimler deam ediyor.

Konyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ”Beşiktaş’da forma giyen Orkan Çınar ve Kardemir Karabükspor oyuncusuMustapha Yatabare ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Son aşama yaklaştık ve sonuçlandırmak üzereyiz” diye konuştu.

Baydar,Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmak istediklerini belirterek, ”Bu iki futbolcuyla yollarımızı ayırmayı planlıyoruz. Karşılıklı konuşup sözleşmeyi fesh edeceğiz. Bu görüşmelerimiz de son aşamaya gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

 

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