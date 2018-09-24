Yassine Benzia mı, Adem Ljajic mi? İlk maçlarında...
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Yassine Benzia, Beşiktaş'ın ise Adem Ljajic... Opta verilerine göre ilk maçlarında ne yaptıklarına göz atalım...
- Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 1-0 kazanırken, Yassine Benzia 86 dakika süre aldı.
- Eljif Elmas'ın golünde asisti yapan Benzia, 4 şut pası verdi ve %84 pas isabetiyle oynadı.
- 2 kere ceza sahası içinde topla buluşurken, 6 defa ikili mücadelelerden başarıyla ayrıldı.
- Adem Ljajic ise 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika sahada kaldı.
- 2 şut pası verirken, %78 pas isabetiyle maçı tamamladı.
- 7 kere ceza sahasında topla buluşan Ljajic, 5 defa ikili mücadelelerden başarıyla ayrıldı.
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