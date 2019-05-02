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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Yasmani Copello Escobar: Madalya benim işim

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Yasmani Copello Escobar: Madalya benim işim

Yasmani Copello Escobar, "Benim performansım şu an yüzde yüz ve hedefim Doha'da yapılacak olan Diamond League'de madalya almak'' dedi.

18 Mayıs tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Diamond League yarışları öncesi hazırlıklarına devam eden milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Konsantrasyonum şu an çok iyi ve bir problemim yok. Antrenmanlarım çok iyi geçiyor. Eşim Elif ve takım arkadaşlarım ile çok iyi bir kamp ortamı var" ifadelerini kullandı.

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Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel röportaj veren milli atlet, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu vurgulayarak, "Doha ve Tokyo Olimpiyatları arasındaki sürenin az olması benim açımdan önemli değil. iyi hazırlandığım sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Her zaman yarışmalara yıl yıl hazırlandığım için beni etkilemeyecek. Şu an Doha'yı düşünüyorum ve ardından 2020 Tokyo için hazırlıklarım başlayacak. Doha'da madalya istiyorum. Benim işim madalya. Aslında bu sene güzel bir çıkış yakaladık. Takım arkadaşlarım ve ben çok mutluyum. Bayrak takımındaki arkadaşlarımla beraber iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ben her zaman bayrak için varım ve federasyona da arkadaşlarıma da söylüyorum; her zaman hazırım ve görevimin başındayım. Diğer arkadaşlarım da toparlandı. Burada beraber antrenman yapma şansı da bulduk ve bu da çok önemli bir şey oldu bizim için. Her zaman söylediğim gibi görevimin başındayım ve bana şans verildiğinde her zaman hazır olacağım. Her zaman söylüyorum, en büyük ENKA diye. Bana aile gibi davranıyorlar, biz de bir aile olarak görüyoruz ve bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık, yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bir bütünlük içerisinde devam ediyorum" şeklinde konuştu.

 

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