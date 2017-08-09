« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Yasmani Copello Escobar gümüş madalya aldı!

Yasmani Copello Escobar gümüş madalya aldı!

2017 Dünya Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar, engelli 400 metrede ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasına kazanmış oldu.

Yasmani Copello Escobar400 metreDünya Şampiyonası
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL