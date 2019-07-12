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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Yasir Subaşı Kayserispor'da

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Yasir Subaşı Kayserispor'da

Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor takımından transfer ettiği Yasir Subaşı, Kayserispor'a gönderildi. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde genç oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı ile sözleşme yaptı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu için kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin anlaşma yaptığı Yasir Subaşı'yı Kayseri'ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalattı. 

Kadir Has Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllık Kayserisporlu yapan imzayı atan Yasir Subaşı, "Kayserispor'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi. 

Yasir Subaşı kimdir? 

1 Ocçak 1996 Sakarya doğumlu. Tam adı Karahan Yasir Subaşı. 23 yaşındaki Yasir 180 cm boyunda. Sol bek ve sol ön mevkinde oynuyor. 
Daha önce Sakaryaspor (Alt yapı), Fenerbahçe U16, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Anadolu Üsküdar (Kiralık), Fenerbahçe U21, Sakaryaspor (Kiralık), Ümraniyespor takımlarında oynadı. Geçen sezon Ümraniyespor forması ile Spor Toto 1. Lig'de 14 maça çıkıp 1183 dakika oyunda kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 10 maç oynadı, 1 gol attı ve 896 dakika oyunda kaldı. 

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