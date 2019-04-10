Yasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"
GeriFutbol Yasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.04.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Yasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ümraniyesporlu futbolcu Yasir Subaşı, önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Yasir, "Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istiyoruz. Play off'a kalırsak avantajlı olduğumuz düşünüyorum; çünkü eleme maçlarını iyi oynadığımızı Türkiye Kupası'nda gösterdik. Yarı final maçında Akhisar'a 1-0 yenildik; ama umudumuz çok kuvvetli, onları deplasmanda yenip, finale çıkacağımıza inanıyorum. Final oynamayı çok arzu ediyoruz" dedi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR MUSUN?

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaşı, sarı lacevertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal'ın yeni sezon için kendisini düşündüğü yönünde bilgi aldığını belirterek, "Bu tarz bilgiler geliyor; ama öncelikle bu sezonu en iyi şekilde bitirmek için uğraşıyorum. Gerek takım olarak gerekse de kişisel hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Sezon sonunda elbette ki bunları düşüneceğiz. Fenerbahçe çok büyük camia, umarım istedikleri yere gelecekler. Zor bir sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe'de oynamak her futbolcunun hayalidir bence. Planlanmış bir programım var. Umarım Ümraniyespor'la ligi en iyi şekilde bitirip, sonra yaz döneminde planlarımı uygulayacağım. Fenerbahçe'ye dönüşüm için her şeyin hayırlısı diyelim. Fakat şu anda Ümraniyespor'u düşünüyorum. Kulübüm ve benim adıma hayırlısı olacaksa inşallah her şey güzel biçimde gelişir" şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Yasir Subaşı: Fenerbahçeye geri dönmek isterim

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (10.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu!

Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru

Koray Günter hakkında flaş transfer iddiası! İngiltere ya da Almanya...

Yasir Subaşı: "Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim"