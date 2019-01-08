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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
08.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Yasin transferinde son dakika! Fenerbahçe...

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Yasin transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Yasin Öztekin ile ilgili açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya Belek'te hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adı Fenerbahçe ile anılan takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'in transferiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mehmet Sepil, "Yasin konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la konuştuk. Sadece flört aşaması oldu, resmi bir teklif gelmedi. Yasin Fenerbahçe'ye gitmek istemedi. Bizim de zaten Yasin'i bırakma niyetimiz yok. Yasin bundan sonra İstanbul'a dönmez. Ya Göztepe'de kariyerini noktalar ya da kendini kanıtlarsa Avrupa'ya gider. Şu anda oyuncumuzun takımdan ayrılması söz konusu değim. Biz ondan çok memnunuz" yorumunu yaptı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sepil, "Devre arasında transfer piyasası çok tehlikeli. Eksik bölgelerimizi sürekli Teknik Direktör Kemal Özdeş'le konuşuyoruz. Mutlaka takviye yapacağı ancak kadromuzda büyük bir değişim olmayacak. İspanya'da forma giyen Serdar Gürler ile ilgileniyoruz. Antalya kampı takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı istikrarı yakalayamayan futbolcularımız için çok önemli. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz puanın altında tamamladık. 8. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardırdan büyük düşüş yaşadık" ifadelerini kullandı.
Göztepe olarak maddi bir problem yaşamadıklarına değinen Başkan Sepil, "Bizim hiç borcumuz yok. Bizim gibi Kasımpaşa ve Sivasspor'un da borcunun olmadığını biliyoruz. Televizyon gelirleri bizimle birlikte Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'e direkt olarak geliyor. Bu 4 kulübün 3'ü anonim şirketi. Ben böyle bir yapılandırmayı doğru buluyorum. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kaosun çözülmemesi Göztepe lehine değildir. Ekonomik kaos piyasayı daha kötü bir hale getiriyor. Yabancı yatırımcıların en kolay geleceği kulüpler belli. Yabancı yatırımcı, iyi idare edilen, seyircisi, camiası olan kulüpler ister. Bizim Göztepe olarak burada çok büyük bir üstünlüğümüz var" dedi.

YENİ STAT GECİKECEK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin gecikebileceğini söyledi. "Süper Lig'de stadı olmayan tek kulübüz" diyen Mehmet Sepil, "Yeni stadımızı gelecek sezonun başına yetiştirmemiz zor gözüküyor. Ancak şu an gördüğümüz kadarıyla çok büyük gecikmeler beklemiyoruz. Çok güzel bir stat olacak" cümlelerini kurdu.
Mehmet Sepil, Torbalı'da yapacakları altyapı tesislerinin yapı ruhsat belgesinin belediyeden aldıklarını dile getirerek, projenin ocak ayının 15'inde veya 16'sındaki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüleceğini söyledi. Sepil, "Tesis için ocak ya da şubat ayının ilk 2 haftasında Gençlik ve Spor Bakanımız ve Federasyon Başkanımızın katılımıyla temel atma töreni düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

FERHAT ARICAN GÖZ-GÖZ'E GELDİ
Türk cimnastik tarihinin en önemli sporcularından biri olarak gösterilen Ferhat Arıcan, Altınordu'dan Göztepe'ye transfer oldu. Başkan Mehmet Sepil, en büyük hedeflerinin Göztepe armasının olimpiyatta temsil edilmesi olduğunu belirterek, "Cimnastik branşını faaliyete geçirdik. Ferhat Arıcan kota alması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Göztepe'yi de temsil edecek. Basketbol için de projelerimiz var. Başantrenör Ahmet Kandemir'le iş birliği yapacağız. Kendisi İzmir'de basket okulları açmayı düşündüğünü söyledi. Birkaç kez bir araya geldik. Bu konuda projeleri var. Kendisinin projesini, altyapı projemizle birleştirme kararı aldık. Kısa bir süre içinde basketbolda spor okullarımız çok daha düzenli ve profesyonel şekilde start alacak" dedi.

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