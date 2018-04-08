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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Yasin Öztekin ve Donk "dalya" peşinde

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Yasin Öztekin ve Donk "dalya" peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da iki oyuncu "dalya" yapma hedefinde.

Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, sarı-kırmızılı oyunculardan Yasin Öztekin 200'üncü, Ryan Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.
İkinci dalyasına hazırlanan Yasin Öztekin, 2010-2011 sezonunda başladığı Süper Lig kariyerinde 199 müsabakayı geride bıraktı.
Kariyerinde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarıyla 199 Süper Lig maçına çıkan Yasin, rakip ağları 40 kez havalandırmayı başardı.

Galatasaray'da 95 maç oynadı

Yasin Öztekin, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 95 Süper Lig maçına çıktı.  Kayseri Erciyesspor'dan 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Yasin, ilk sezonunda 20, 2015-2016'da 30, 2016-2017'de 28, bu sezon ise 17 Süper Lig müsabakası oynadı.  Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 95 maçta 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yasin'in Süper Lig performansı şöyle:

Sezon Takım Maç Gol

2010-2011 Gençlerbirliği 17 2
2011-2012 Gençlerbirliği 33 6
2012-2013 Trabzonspor 26 3
2013-2014 Kayseri Erciyesspor 28 6
2014-2015 Galatasaray 20 4
2015-2016 Galatasaray 30 7
2016-2017 Galatasaray 28 10
2017-2018 Galatasaray 17 2

Toplam 199 40

Donk, 100'ler kulübüne girecek

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında süre alması durumunda Süper Lig'de "dalya" yapacak ve 100'ler kulübüne girecek.
Süper Lig kariyerine 2013-2014 sezonu başında Kasımpaşa'da başlayan Donk, burada 2,5 sezon forma giydikten sonra, 2015-2016 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer oldu.

Kasımpaşa formasıyla 75 Süper Lig maçına çıkan Donk, Galatasaray kadrosunda da 24 kez bu kulvarda mücadele etti. Donk, geride kalan 99 Süper Lig müsabakasında 11 gol kaydetti.

Galatasaray performansı inişli çıkışlı

Ryan Donk, Galatasaray kariyerinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.  Sarı-kırmızılı ekibe transferi sonrası 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 14 maçta süre alan Hollandalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise İspanya'nın Real Betis ekibine kiralandı.

Bu sezonun başından itibaren kadroda bulunmasına karşın sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan Donk, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçti.

Terim'in gözüne girmeyi başaran ve performansıyla alkış alan Donk, ikinci yarıda oynanan 10 lig maçının tamamında süre almayı başardı.

Ryan Donk'un Süper Lig performansı şöyle:

Sezon Takım Maç Gol

2013-2014 Kasımpaşa 27 5
2014-2015 Kasımpaşa 32 4
2015-2016 Kasımpaşa 16 2

Galatasaray 14 -

2016-2017 Real Betis (Kiralık) - -
2017-2018 Galatasaray 10 -

Toplam 99 11

 

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