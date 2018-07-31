Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaray'a 1-2 gol atarım
Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray'a karşı oynarsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.
Galatasaray'da 4 sezon forma giydiğini ve 6 kupa kazandığını hatırlatan Yasin Öztekin, "iyi ki de burada oynamışım." ifadelerini kullandı.
Kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunulmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Şimdi Göztepe zamanı. Ekmeğimi artık burada kazanacağım." dedi.
Yasin Öztekin, "Ben Galatasaray'a karşı da oynasam sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'a karşı inşallah bir, iki gol atarım." şeklinde konuştu.
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