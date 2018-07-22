Yasin, Kayseri yolunda
Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Kayserispor, gözünü Yasin Öztekin’e dikti.
Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Kayserispor, gözünü Yasin Öztekin’e dikti.
Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin için harekete geçti.
Süper Lig’den birçok talibi olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Kayseri’nin, bu transfer için olumlu yanıt aldığı ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı öğrenildi. (Fanatik)
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