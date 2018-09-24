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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Yasin Göztepe’de yeniden doğdu

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Yasin Göztepe’de yeniden doğdu

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u 2-1 yenerek aylar sonra deplasmanda kazanan ve seri galibiyet yakalayan Göztepe’de tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin adeta yeniden doğdu.

Yaz döneminde Galatasaray’dan transfer edilen Yasin, geride kalan 6 haftada 3 gol ve 2 asistle oynayıp İzmir temsilcisine hayat verdi. Galatasaray’da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise kayıpları oynadı. Teknik direktörler Igor Tudor ve Fatih Terim tarafından çoğunlukla yedek kulübesinde oturtulan Yasin, Galatasaray’da sadece 6 Süper Lig maçında ilk 11’de görev yapabildi. Yalnızca 3 kez 90 dakika sahada tutulan Yasin, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı koyarken, bu sezon başında gözden çıkarıldı. Göztepe’nin 2 senedir transfer etmeyi istediği Yasin, sonunda İzmir’e gelerek yeni bir sayfa açma şansını yakaladı.

İlk haftada 3-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor müsabakasına yedek başlayan deneyimli kanat oyuncusu, 54’üncü dakikada oyuna dahil olup 70’inci dakikada Göztepe’nin attığı golde başrol oynadı. İlk haftadan hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin’in performansı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında zirve yaptı. Yasin, 2-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında takımının ilk golünü atarken, Alpaslan’a da asist yaptı. Kalitesini cumartesi günü de gösterip Trabzonspor ağlarını 2 kez sarsan oyuncu taraftarın şimdiden sevgilisi oldu.

"İyi ki Göztepe’ye gelmişim" diyen Yasin Öztekin, "Ailem İzmir’de çok mutlu. Ben Göztepe’de çok mutluyum. Taraftarımızın ve camiamızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek için hepimiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Performansımın yükselerek artacağına inanıyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu. Teknik direktör Bayram Bektaş da Trabzonspor maçı sonrası Yasin’e övgüler yağdırıp, "Maçı kazanan adam oldu. Kendisi özel bir oyuncu" dedi.

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