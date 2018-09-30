Yasin atıyor, Göztepe kazanıyor!
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi sahadan 3-2 üstün ayrıldı. Son haftaların yıldız ismi Yasin Öztekin bu haftayı da boş geçmedi.
Maçın hemen başında stat ışıkları söndü. Kısa bir aradan sonra müsabaka yeniden başladı. Göztepe karşılaşmaya hızlı başladı. 22. dakikada Cameron Jerome kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 39. dakikada ilk golün asistini yapan Yasin öztekin topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının hemen başında konuk ekip Yatabare'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Göztepe 61. dakikada aradaki farkı yeniden 2'ye çıkardı. Andre Costa attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Uzatma dakikalarında Konyaspor'da Ömer Ali attığı golle durumu 3-2 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Yasin Öztekin'in son 3 hafta performansı: 4 gol, 2 asist...
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