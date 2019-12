Yasemin Can 4. kez Avrupa Şampiyonu

Portekizin Lizbon kentindeki Avrupa Kros Şampiyonasında Yasemin Can, arka arkaya dördüncü altın madalyasını kazanarak tarihe geçti. Yasemin, 58 atletin yarıştığı büyük kadınlar müsabakasında parkuru 26:52lik dereceyle tamamlarken, yarışın önemli bir bölümünü tek başına koştu. En yakın rakibi Norveçli Karoline Grovdalın 15 saniye farkla finişe ulaştığı yarışta Can, bir kez daha Avrupa Kros şampiyonluğunu almayı başardı.



Kariyerinde pistte iki, krosta dört, U23 yaş grubunda da iki olmak üzere toplam 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can, 11 Aralıkta 23üncü yaş gününü kutlayacak. Milli atlet, krostaki bu başarısıyla şampiyona tarihinin en başarılı isimleri arasındaki yerini de güçlendirdi.



Türkiye büyük kadınlar takımı, Yasemin Canın birinciliğine karşın takım sıralamasında podyuma giremedi. Eski Avrupa Kros ikincisi Meryem Akdağın bitime iki tur kala fenalaşarak yarışı terk etmesiyle önemli puan kaybı yaşayan ay yıldızlı ekip, Esma Aydemirin 14, Remziye Temel Ermanın da 38incisi olmasıyla toplamda 53 puana ulaştı. Takım sıralamasında 26 puanlı Britanya şampiyon olurken, 41 puanlı İrlanda ikinci, 43 puanlı Portekiz de üçüncü sırayı elde etti. Türkiye ise 10 puan farkla kürsüyü kaçırdı.