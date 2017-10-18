Milli güreşçi Yasemin, Edirne'de düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde gerçekleşen etkinliğe katılan Yasemin, gelecek turnuvalardaki hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verirken öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Söyleşi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Yasemin, kariyeri boyunca kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonlarında elde ettiği başarıları sürdürüp zirvede kalmak için çalıştığını ifade eden 25 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"Güreşe başlarken hep kendime hedef belirledim. Öncelikli hedefim milli sporcu olmaktı. Bu hedefimi elde ettikten sonra atama almak istiyordum. Onu da gerçekleştirdim. Sonra da 2016 Olimpiyatları'na katılmak istedim. Bunu da başarınca hep bir üst seviyeye çıkmak asıl hedefim oldu.

Baktım başarı da elde edebiliyorum, bu da beni tetikledi. Şu anda en son ve asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak. İnşallah olur. Kendime de bu konuda güveniyorum. Türk milletine bir çok ilkleri yaşattım. İnşallah olimpiyatta da ilkleri yaşatacağım."

Kadın güreşinin son yıllarda büyük atılım gösterdiğini ve Edirne'nin bu konuda önde gelen illerden olduğunu anlatan Adar, "Ben Trakya Birlik Güreş Kulübüne geçtiğim andan itibaren başarılı olmaya başladım. Edirne her zaman spora ve sporcuya çok değer veriyor. Bunu her zaman görebiliyoruz. Bu yağlı güreş olsun, minder güreşi olsun veya diğer branşlar olsun mutlaka başarılar çıkıyor. Edirne kadın güreşinde bence dönüm noktası. Başka iller kabul etmezken kadın güreşini kabullenen ve taşıyabilen tek il. Ben de burada olmaktan gayet mutluyum." diye konuştu.

Dünya şampiyonası sonrası dizinden ve burnundan iki operasyon geçirdiğini belirten Adar, fizyoterapisti eşliğinde antrenmanlara başladığını kaydetti.