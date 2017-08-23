Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yasemin Adar, dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk kadın güreşçimiz oldu. Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 3. gününde kadınlar 55, 58, 63 ve 75 kiloda elemeler yapıldı. Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, ilk maçında Alman rakibi Maria Selmaier'i 1,5 dakikada tuş ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Asya şampiyonu Japon Hiroe Suzuki'yi 6-1 mağlup eden Yasemin, yarı finalde de Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 geçerek adını finale yazdırdı. Dünya şampiyonalarında finale yükselen ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin Adar, akşam seansında Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verecek. Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında?

Aslen Balıkesirli olan Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 yılında doğdu. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Yasemin Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. En son 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo’da rakibi’ni 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalya kazanmayı başarmıştı.