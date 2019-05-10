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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Yaşayan efsane; Frankel

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Yaşayan efsane; Frankel

14 kez çıktığı pistin hepsinde zafer kazanan İngiliz safkan Frankel’in değerinin 110 milyon euro olduğu açıklandı.

20 Ekim 2012'de yarış dünyasının geçilmeyen efsane atı Frankel son kez piste çıktı…

Otoriteler tarafından performansına dayalı verilmiş 140 handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen Şampiyon Frankel. Koştuğu 14 yarışın hepsini kazanarak o günkü değerini 110 milyon euroya çıkardı. Yarış tarihinin de en pahalı atı olan at sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'a da çok büyük para kazandırdı.

3 milyon sterline yakın yarışlardan kazanan Prens Abdullah, aşılama başına 250 bin sterlin alarak 50 milyon sterlin kazandı. Queen Anne Stakes, Royal Ascot ve St. James's Palace Stakes gibi yarışlarda efsane olan Frankel'i ziyaret etmek için her gün binlerce kişi İngiltere'deki ahırında onu ziyaret ediyor.

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