Yaşanan o tartışma! Saygı...
Lyon'un Angers'ı sahasında ağırladığı lig mücadelesinde maçtan sonra ev sahibi taraftarları, Brezilyalı savunmacı Marcelo'ya tepki gösterdi.
Fransa Ligue 1'de cuma günü oynanan ve Lyon'un 2-1 kazandığı Lyon-Angers maçının ardından taraftarlarla Marcelo'nun arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Lyon taraftarları, Angers'e karşı alınan 2-1'lik galibiyete rağmen kulübün son dönemde aldığı kötü sonuçlar sebebiyle futbolcuları protesto etti.
"Bu kulübe saygı göstermiyorsun"
Maçta son düdüğün çalmasının ardından taraftarların yanına giden Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo ile taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Marcelo, taraftarlara "Ben bu forma ve sizin için oynuyorum" dedi. Marcelo'nun bu sözlerine taraftarlar ise "Hayır! Sen giydiğin formaya ve bu kulübe saygı göstermiyorsun" şeklinde sert bir cevap verdi.
Lyon Fransa Ligi'nde 33 maç sonunda 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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