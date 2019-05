Yaşamaz dediler, rekor kırdı!

İzmir’de yaşayan Bahadır Sevinç (44), 20 yıl önce araba yarışlarına merak sardı. O yıllarda sık sık yarışlara katılan ve seyirci olarak izleyen Sevinç, yarış pilotu olmaya karar verdi. Birkaç denemeler yapan Sevinç, ders aldı, kendini geliştirdi ve durumuna uygun yarış arabası satın aldı.

Sevinç’in içindeki sevgi ise biranda tutkuya dönüştü. Türkiye çapındaki yarışlara katıldı, içindeki; sevgi, aşkla yarış pilotu olma heyecanını devam ettirdi.

Her türlü olumsuzluğa rağmen sık sık antrenmanlar yapan Bahadır Sevinç, çevreden gelen söylemlere de kulak asmadı. Sevinç, girdiği ilk yarış da da kupasını 1999 yılında aldı. Sevinç’in aldığı bu kupa hayatını değiştirdi. Gelen ilk kupa, diğer kupaların habercisi oldu. Yarış pilotu Sevinç, İzmir’de ve Türkiye genelinde de tanınmaya dereceler yapmaya başladı.

Bahadır Sevinç, bugün itibariyle de motor sporlarında 20. yılını doldurdu, 100’ü aşkında kupanın sahibi oldu.



Kanser olduğunu öğrendi, ‘Yaşamaz’ söylemlerine kulak asmadı

Şuanda yarış pilotları yetiştiren ve ünlü bir pilot olan Sevinç, 2 yıl önce rahatsızlandı. Muayane olmak için hastaneye giden Sevinç, kanser hastalığına yakalandığını öğrendi.

İlk başta morali bozulan Sevinç, doktorlarının tedavi olması gerektiği yönündeki söylemleri üzerine ameliyat oldu. “Yaşamaz” denilen yarış pilotu, ameliyattan birkaç hafta sonra tekrar pistlere döndü.



Kanser tedavisi görürken bile kupa aldı, rekor kırdı

Sevinç, bir yandan kemoterapi tedavisine devam ederken, bir yandan da tutkuyla pistlerde yarışmaya devam etti. Sevinç, tedavi olduğu sıralarda bile Türkiye çapında girdiği 12 yarışta birinci olarak rekor üstüne rekor kırdı. Kansere boyun eğmeyen yarış pilotu, azmetti ve kansere karşı “içindeki tutkuyu ilaç olarak” kullandı.



2017'de şampiyonluğuna saniyeler kala kaza geçirdi.

Öte yandan ünlü pilot, 2017 yılındaki son yarışta da şampiyonluğuna saniyeler kala kaza geçirerek takla attı. O anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Şuanda bir yandan tedaviye devam eden, bir yandan da pistlerde hem yarış pilotu yetiştirip hem yarışan Bahadır Sevinç, “Her pilot gibi bende bir seyirciydim. Yarışları izlemeye gidip gelirken artık bu işi profesyonel yapmaya karar verdim. Bunu ilk profesyonel olarak yapmaya kalktığım da 1999 yılında ilk kez yarış otomobili aldım ve öylelikle bu serüven başladı. Bu yıl yirminci yılımı kutlayacağım. Hayatta her zaman için mücadeleci ruhumla tanınmak istemiştim ve ilerde de böyle anılmak istiyorum. Bu yirmi yıllık süreç tabi ki kolay geçmedi" dedi.



Kaza geçirdi, 17 kemiği kırıldı

Sevinç, 2003 yılında kaza geçirdiğini de söyleyerek, 17 tane kemiğinin kaza sırasında kırıldığını söyledi. Sevinç, “2003 yılında trafikte maalesef bir alkollü sürücü yüzünden ciddi bir kaza geçirdim. On yedi tane kırığım olmuştu, elli beş dakika araçta kaldım. Burnum, göğüs kafesim, ayaklarım, kolum her tarafım kırıldı. Yaklaşık altı ay yatmak zorunda kaldım. Ondan sonra Türkiye ikincisi olarak döndüm tekrar parkurlara. Geçen sene de kanser hastalığına yakalandım. Tedavim sırasında moralim için en iyi olabilecek şeyin yarışlardan kopmamak olduğunu düşündüm. Geçen sezon da iki ayrı grupta Ayosk kupasında hem kategori 3 hem kategori 4 de şampiyon oldum. Mücadeleyi bırakmamak gerektiğini söylerken, zaten söylemek istediğimde buydu. Ne olursa olsun hayatın hiçbir aşamasın da mücadeleyi bırakmamak lazım; zaten mücadeleyi bırakınca direk kaybetmiş oluyoruz. Ben hem tedaviye hem yarışlara devam ettim" şeklinde konuştu.



“Öncelikle inanmak gerek”

Sevinç, “Yüze yakın kupam var şuanda. 1999 yılında başladıktan sonra Kıbrıs’ta ilk kupamla tanıştım. Bu işin kökü sadece pistte yapmak. İnsanlar kendilerini sokaklar da yetiştirdiklerini zannediyorlar; ama ben herkese de örnek olmak istiyorum. Benim kendi personellerim arkadaşlarım bile bazen şaşırıyorlar tabiri caizse ‘kız gibi araba kullanıyorsun abi sokakta sana inanamıyoruz filan’ diyorlar. Bu işin yapılacağı yer parkurlar. Harika pilotlar yetiştirdim. Ben her zaman şuna inanırım sorunları çözebileceksek endişelenmeye gerek yoktur, sorunları çözemeyeceksek endişelenmenin yararı yoktur. Bu yüzden hiç endişelenmedim. Gayet rahat bir şekilde mücadeleme devam ettim" diye konuştu.

Kanser hastalarına önerilerde bulunan Sevinç, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim tedavi sürecinde olan diğer hastalara bir önerim var. Yapmayı sevdikleri şey neyse direk onun üstüne odaklanıp kendilerini bir yönlendirmede bulunmaları lazım. Ben otomobil yarışçısı olduğum için yarışlara devam ettim ve böylelikle moralim ve motivasyonum sürekli formda ve zihnimdeydi. Diğer tedavi olan arkadaşlarıma da mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamalarını ve yapabildikleri sevdikleri şeyler neyse onun üstünde yoğunlaşmalarını tavsiye ederim.”