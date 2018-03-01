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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Demba Ba'dan flaş sözler... 'Susturacağım!'

Futbol
01.03.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Yasak aşk yüzünden kadro dışı!

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Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen Mauro İcardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli oyuncuların, Maxi Lopez’in eşiyle ilişkisinden dolayı yıldız futbolcuyu kadroda istemediği ve Sampaoli’nin de bu nedenle İcardi’yi milli takıma davet etmediği öne sürüldü.

Inter’de gösterdiği performansla Real Madrid ve Manchester United gibi dünya devlerini peşine takan Mauro Icardi, 2018 Dünya Kupası’nda boy göstererek daha iyi bir kontrat yapmanın peşindeydi. Ancak İcardi’nin hayalleri suya düştü. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, 25 yaşındaki futbolcuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmedi. İtalyan basını ise bu durumun nedenini çarpıcı bir iddia ile açıkladı. Arjantinli oyuncuların, daha önce milli takımdan arkadaşı olan Maxi Lopez’in eşi Wanda Nara’yla olan ilişkisinden dolayı yıldız futbolcuyu kadroda istemediği öne sürüldü. Sampaoli’nin de takımın huzuru açısından bu teklifi kabul ettiği ve İcardi’yi milli takıma davet etmediği belirtildi.

HEDEFTEKİ İSİM MARTİNEZ

Tecrübeli futbolcuyu kadroya almayan Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ise boşluğu doldurmak için arayışa geçti. Arjantin temsilcisi Racing Club’un formasını giyen Lautaro Martinez’i listesine alan 57 yaşındaki teknik adam, 20 yaşındaki futbolcuyu Libartadores Kupası’ndaki Cruzeiro maçında izlettirdi. Genç futbolcu, yaptığı hat-trick ile Arjantin teknik heyetini etkilerken, milli takım kapısını araladı. Martinez, sezon sonuna kadar oynayacağı maçlarda da etkili performans sergilerse, Arjantin forması ile 1 numaralı kupada boy gösterecek.

BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Yasak aşk yaşayan İcardi ile Wanda Nara çiftinin, bu fotoğrafları tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve çift ağır tepkilere maruz kalmıştı. İkili daha sonra tüm bu tepkilere rağmen dünyaevine girmişti. (Fanatik)

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