Yasak aşk yüzünden kadro dışı!
Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen Mauro İcardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli oyuncuların, Maxi Lopez’in eşiyle ilişkisinden dolayı yıldız futbolcuyu kadroda istemediği ve Sampaoli’nin de bu nedenle İcardi’yi milli takıma davet etmediği öne sürüldü.
Inter’de gösterdiği performansla Real Madrid ve Manchester United gibi dünya devlerini peşine takan Mauro Icardi, 2018 Dünya Kupası’nda boy göstererek daha iyi bir kontrat yapmanın peşindeydi. Ancak İcardi’nin hayalleri suya düştü. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, 25 yaşındaki futbolcuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmedi. İtalyan basını ise bu durumun nedenini çarpıcı bir iddia ile açıkladı. Arjantinli oyuncuların, daha önce milli takımdan arkadaşı olan Maxi Lopez’in eşi Wanda Nara’yla olan ilişkisinden dolayı yıldız futbolcuyu kadroda istemediği öne sürüldü. Sampaoli’nin de takımın huzuru açısından bu teklifi kabul ettiği ve İcardi’yi milli takıma davet etmediği belirtildi.
HEDEFTEKİ İSİM MARTİNEZ
Tecrübeli futbolcuyu kadroya almayan Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ise boşluğu doldurmak için arayışa geçti. Arjantin temsilcisi Racing Club’un formasını giyen Lautaro Martinez’i listesine alan 57 yaşındaki teknik adam, 20 yaşındaki futbolcuyu Libartadores Kupası’ndaki Cruzeiro maçında izlettirdi. Genç futbolcu, yaptığı hat-trick ile Arjantin teknik heyetini etkilerken, milli takım kapısını araladı. Martinez, sezon sonuna kadar oynayacağı maçlarda da etkili performans sergilerse, Arjantin forması ile 1 numaralı kupada boy gösterecek.
BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Yasak aşk yaşayan İcardi ile Wanda Nara çiftinin, bu fotoğrafları tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve çift ağır tepkilere maruz kalmıştı. İkili daha sonra tüm bu tepkilere rağmen dünyaevine girmişti. (Fanatik)
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