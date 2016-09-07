Yasadışı bahis operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ay önce İngiltere, KKTC ve İstanbul merkezli yasadışı kumar oynatan internet siteleri ile ilgili çalışma başlattı.
Futboldan pokere yasadışı kumar oynatan siteleri belirleyen polis, kumar oynamak için yatırılan paraların başka hesaplara aktarıldığını, oyunlara müdahale edilerek kasanın kazandırıldığını tespit etti.
Polisin kamerayla takibe aldığı İstanbul’daki ofiste çetenin bir günde 1 ile 5 milyon lira arasında para kazandığı belirlendi. Çetenin İstanbul ayağını dolandırıcılık suçundan yargılanan Veysel Şahin’in yönettiği saptandı.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA 4 EMNİYET MÜDÜRÜ VAR
Tespitlerin ardından İstanbul, İngiltere ve KKTC’de ‘Handikap’ adıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul’daki operasyonda Şahin’in de aralarında bulunduğu 55 site yöneticisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında 4 emniyet müdürünün de bulunduğu bildirildi. 1.5 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirtilen çetenin Lamborghini ve Mercedes gibi lüks otomobilleri, gayrimenkulleri ve banka hesapları olmak üzere toplam 700 milyon dolarlık malvarlıklarına el konulduğu bildirildi.