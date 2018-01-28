« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Yarın Beşiktaş formasını giyiyor! İmzayı atıyor...

Yarın Beşiktaş formasını giyiyor! İmzayı atıyor...

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Vagner Love, yarın imzayı atacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor ile Vagner Love transfer için her konuda anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamalar yapılmadı.

Haber 1903'ün haberine göre;Vagner Love ile Alanyaspor Kulübü arasındaki para probleminin çözüldüğü ve Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferinin tamamlanması için evrakların hazırlandığı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın bu transferi duyurması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love'ın yarın İstanbul'da kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor. (Fanatik)

Yarın Beşiktaş formasını giyiyor İmzayı atıyor...

 

Unutulmaz Anlar - Thierry Henry

AlanyaimzaTransfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ