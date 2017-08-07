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Yarı finalistler belli oldu!

Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde yarı final oynayacak takımlar belli oldu.

Hürriyet Haber
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P3P eSports’u 3-1’lik skorla mağlup eden Oyunfor.CREW yarı finalde 1907 Fenerbahçe Espor ile eşleşirken, geçtiğimiz 4 yılın TBF Şampiyonu Dark Passage.BKM Express çeyrek finalde 3-2’lik skorla Team AURORA’ya yenilerek finallere veda etti. Team AURORA, yarı finalde BAUSuperMassive eSports ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi olan League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. 5’er maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelelerinde P3P eSports’u 3-1’lik skorla mağlup eden Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor ile yarı final oynayacak. 5maça uzayan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği Dark Passage.BKM Express ve Team AURORA arasındaki mücadeleyse Team AURORA’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece geçtiğimiz 4 yılın TBF Şampiyonu Dark Passage, bu yıl çeyrek final aşamasında TBF 2017’ye veda etti.

Team AURORA, yarı finalde BAUSuperMassive eSports ile mücadele edecek.

Türkiye Büyük Finali 19 Ağustos’ta Ülker Sports Arena’da 12-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak yarı final mücadelelerinin galibi olan iki takım, 19 Ağustos’ta Ülker Sports Arena’da 10 binden fazla seyircinin katılımıyla gerçekleştirilecek League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.

Yarı finalistler belli oldu

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