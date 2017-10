Yarı finalde Kore ve Çin fırtınası esecek

Yarı finalde SK telecom T1 ile Royal Never Give Up, Samsung Galaxy ile Team WE karşı karşıya gelecek.

Çin’de düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda 19-22 Ekim tarihleri arasında oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finalde mücadele edecek takımlar belirlendi. Yarı finalde son dört yılda üç kez Dünya Şampiyonu olan Koreli SK telecom T1, Dünya Şampiyonası’nda final oynamış oyuncuları kadrosunda bulunduran Çinli Royal Never Give Up ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl final oynayan Koreli Samsung Galaxy ise Çin liginin en köklü ve tecrübeli ekiplerinden Team WE kozlarını paylaşacak.

5 maçlık seriler halinde oynanacak yarı final maçları 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10.30’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.