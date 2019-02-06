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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.02.2019 - 20:43, Son Güncelleme:

Yarı final yolunda avantaj Malatyaspor'un

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Yarı final yolunda avantaj Malatyaspor'un

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem, Eren (Dk. 58 Guilherme), Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış Alıcı (Dk. 82 Donald), Murat, Bülent, Bifouma (Dk. 70 Kamara)

GÖZTEPE: Beto - Titi, Alpaslan, Halil (Dk. 65 Yasin), De Castro (Dk. 46 Serdar), Gouffran (Dk. 77 Borges), Poko, Gassama, Berkan, Martins, Deniz Kadah

GOL: Dk. 43 Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Ahmet (Evkur Yeni Malatyaspor) - Halil, Alparslan, Gassama, Yasin (Göztepe)

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    MS1
    1,50
    38772kez oynandı
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MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, top kaleci Beto'da kaldı. 

39'uncu dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Titi vuruşunu yaptı, top üstten oyun alanının dışına çıktı. 

43'üncü dakikada Eren'in ara pasıyla topla buluşan Barış yerden şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 1-0.

88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamara kaleye sert vurdu, onun vuruşunda topu kaleci Beto çeldi.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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