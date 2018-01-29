Yargıtay’ın “Holigan” kararı: “Kendi kusuru”

Program kayıtlarını inceleyen bilirkişi raporunda, Çakar ve Kütahyalı’nın davacı Özer hakkında “Bu adam Türk futbolunun Kartal Demirağ’sıdır. Ogün Samast’ıdır. Malatya Kitapevi’ndeki katliam yapan adamlardan biri gibidir. Meczup, futbol teröristi, futbol holiganı” gibi sözler söylediğini belirtti.

İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, programda sarf edilen sözlerin Türk sporuna olumsuz olan davranışın açıklamak için gereksiz olduğunu belirtti. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırlarını aşan, halkın kin ve husumetine sebep olabilecek beyanları nedeniyle Kütahyalı ve Çakar’ı 5’er bin lira manevi tazminata hükmetti.

Çakar ve Kütahyalı cezayı çok bularak kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise açıklamalara bütünüyle bakıldığında, düşünce açıklaması sert eleştiri nitelinde olduğu kaydedilirken bu duruma da Mustafa Özel’in kendi kusurunun neden olduğu vurgulandı. Davanın tümden reddedilmesi gerektiğine dikkat çeken Yargıtay, tüm bu nedenlerle kararı bozdu.

Davacı Mustafa Özel avukatı Kadir Tunç bozmadan sonra yeniden görülen davanın ilk duruşmasında “Yargıtay ilamı yerinde değildir. Müvekkilime atfedilen terörist gibi sözler nedeniyle oğlu okulunu değiştirmiştir. Hukuk ve vicdan adına direnilmesini talep ediyorum” dedi.

Davalılar vekili Gürsel Demir ise bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme, Yargıtay ilamına uyulup uyulmayacağı hususuna gelecek celse karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.