Yardımcı: "Ümraniyespor maçı ile işi bitirmek istiyoruz"

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligden düşen bir takımı ayakta tutmanın çok zor olduğunu belirterek, giderinin Süper Lig ayarında, gelirinin ise Spor Toto 1. Lig ayarında olan bir ekibi yaşatma gayesi ile yola çıktıklarını söyledi.



Ligler arasındaki bütçe farkının çok fazla olduğuna dikkati çeken Yardımcı, maddi açıklarının yüzde 60'ını çözdüklerini, hiçbir futbolcuyu kaybetmeden, şikayet ettirmeden bugüne kadar geldiklerini aktardı.



Yardımcı, sezon içerisinde ligin statüsü gereği yabancı oyuncuları Jakob Jantscher'in ayrılmak istediğini ve alacağının bir gün geciktiğini bahane ederek kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini anımsatarak, görevden ayrılan teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise yapılan yazışmaya cevap vermeyerek alacağını iki ay ertelemediğini ifade etti.



Yapılan görüşmelerde FIFA nezdinde haklı olduklarının kendilerine bildirildiğini dile getiren Yardımcı, Süper Lig'e yükselince ilk olarak Karaman'ın ödemesini yapacaklarını, bunun dışında hiçbir futbolcu ile problem yaşamadıklarını, problemlerin bir kısmını çözerek veya öteleyerek bugünlere geldiklerini anlattı.

Başkan Yardımcı, manevi anlamda daha fazla zorlandıkları dönem olduğunun altını çizerek, "Bazen dağıldık, bazen yayıldık. Dağılıp yayıldığımızda moral ve motivasyon anlamında toparlayıcı olduk. Manevi açıdan kucaklayarak yol almaya çalıştık. Aile içi sohbetlerle dağılan ekibi toparladık. Ekibin kalitesine güveniyorduk ama düşmüş takım psikolojisinden çıkmak kolay olmadı, zaman aldı. İlk yarının sonlarına doğru toparlanmaya başladık. Toparlanma sürecimiz bana göre ilk yarının sonunda Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında başladı. İlk yarıda hedef olarak 30 puan belirlerken bu iki maçı kazanarak 31 puanda tamamladık. Samimi çerçevede ilgi, alaka ve sevgide eksiklik etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

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"Ümraniyespor maçı ile işi bitirmek istiyoruz"



Artık gemiyi karaya yaklaştırmanın vaktinin geldiğini vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti:



"Tek hesabımız matematiksel. Bunun dışında bir beklentimiz yok. Matematik bizi ne zaman şampiyon yapıyorsa biz o zaman şampiyonuz. Bazıları 'şampi...' olduğumuzu söylüyor. Biz bunu matematiksel olarak gerçekleştirmeden söylemeyeceğiz. Gelinen noktada şimdiye kadar bir terslik olmadı. Ümraniyespor'un son maçta berabere kalması bize büyük avantaj sağladı. Ümraniyespor maçı ile işi bitirmek istiyoruz. Takımımız iyi bir takım ama son maçların stresini almamız lazım. Biz yaş olarak stresle başa çıkabiliyoruz ama futbolcu kardeşlerimiz genç. Onların üzerinden stresi almak bizim görevimiz."



"Altınordu yenilgisi hayırlı oldu"



Yardımcı, ligde bazı maçların kader maçı niteliğinde olduğuna işaret ederek, ligin 21. haftasında 3-0 kaybettikleri Altınordu maçında gafil avlandıklarını ancak bu mağlubiyetin ders niteliğinde olduğunu söyledi.



Maçta çok iyi top oynamalarına rağmen üç hata yaparak üç gol yediklerini dile getiren Yardımcı, şunları kaydetti:



"Altınordu yenilgisi hayırlı oldu. İyi ki yenildik. O bize büyük bir ders oldu. Bu dersi alırken o gün oynanan futboldan memnunduk. Taktik teknik anlamasak dahi mücadele ve heyecan var, takım diri ama resmen avladılar bizi. Samimiyetle soyunma odasına inerek içten gelen bir konuşma yaptım. Futbolcular biraz çekindi, 'kaldırın kafanızı, hiç bir şey olmadı. Siz iyi takımsınız, sizinle çıkacağız. Bu işin askeri sizsiniz. Kafanızı kaldırın ve hesabını haftaya Ankaragücü maçında sorun.' dedim. İnandığım, kalpten gelen bir şeydi, İnanmasam söylemezdim. O bir dokunuş oldu. O ışığı gözlerinden aldım. Gittik ve Ankaragücü deplasmanında kazandık."



Yardımcı, en önemli kırılma maçlarından birinin deplasmandaki Boluspor maçı olduğunu anlatarak, "Karşımızda çok iyi, 6 maçtır yenilmemiş bir takım vardı. Futbolculara yaptığımız konuşmada 'Boluspor iyi takım ama siz onlardan daha iyisiniz. Gücünüzü onlara gösterin.' dedik, sahaya çıktık ve kazandık. Altınordu ve Boluspor maçlarının hikayesi çok değerli." ifadelerini kullandı.



"İbrahim Üzülmez ile çalışmak isteriz"



Başkan Hasan Kemal Yardımcı, sezon sonuna kadar anlaşmaları bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Süper Lig'de de takımın başında olmasını istediklerini söyledi.



Üzülmez'in genç ve heyecanı yüksek teknik direktör olduğuna işaret eden Yardımcı, "Hırsı var, çalışkan, sıkı, düzgün ve dürüstlüğü tartışılmaz. İbrahim hoca ile biz çok sıkıntılı günleri çalışarak atlattık. Sahadaki çalışması, futbolculara olan samimi ilgisi, bizden biri gibi davranması dağılan havayı toparladı. Dolayısıyla bu da futbola yansıdı." dedi.



Yardımcı, sonuçlara ilişkin herkesin eleştiri yaptığını belirterek, "Örneğin, 'Elazığspor'u, Samsunspor'u keşke yenseydik.' söylemleri oldu. Hocamız, biz yenmek istemez miydik? Bu ligde kolay olmuyor. İbrahim hoca ile birlikte şunu yaptık, bu ligde iki maç üst üste kaybetmedik. İkinci yarı tek bir mağlubiyetimiz var. Başarılı, hiç itiraz yok. Tekniği, taktiği ben bilemem. Takıma coşkuyu verdi. Sahada hiçbir zaman uyur gezer bir takım olmadı. Uyanık, çok koşan bir takım yarattık." diye konuştu.



Üzülmez'in başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Başarılı bir takımın teknik direktörü bizi Süper Lig'e çıkardıysa biz ona 'gel hocam bizimle çalış' teklifini doğal olarak yapacağız. Şampiyon olmuş bir takımın hocasına davet ve takımı çalıştırma teklifi yapmak bize yakışır. Zamanı gelince teklifi yaparız, taktir onundur. O ne derse karşılıklı oturur konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.





