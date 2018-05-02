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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Yardımcı: "Trabzonspor'a kapımız açık"

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Yardımcı: "Trabzonspor'a kapımız açık"

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Trabzonspor Kulübü ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin, "Trabzonspor'a kapımız açık. Konuşacağımız mevzular var. Çözülmeyecek hiçbir şey yok." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin çok samimi bir çalışma yaptığını, inanarak, güvenerek sabır gösterdiğini ve sonunda şampiyonluğu ilan ettiklerini ifade etti.

Artvin'den Samsun'a kadar Çaykur Rizespor forması giymiş, emek vermiş, gönül bağı olan herkesi hatırlamaya çalışarak cumartesi günü şampiyonluk etkinliğine davet etmek için çalıştıklarını belirten Yardımcı, "Çaykur Rizespor'un tarihini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Rizeli, Trabzonlu ayırımı yapmadım. Çağırdığımız Trabzonlu dostlarımız buna memnuniyetle dönüş yaptıklar. Çoğu geleceğini ifade etti. Mutlu günümüzde sporun, dostluk, kardeşlik barış olduğunu bütün Türkiye'ye ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yardımcı, şampiyonluk kutlamalarında Trabzonspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, "Maça gelmeleri bizi elbette mutlu eder ama maçtan önce yapılması gerekenler var. Trabzonspor'a kapımız açık. Konuşacağımız mevzular var. Çözülmeyecek hiçbir şey yok. Çünkü biz Spor Toto 1. Lig'e düştük ve kendi dizlerimiz üzerinde ayağa kalktık. Bu bize bir rahatlık getiriyor. Bizim kimse ile bir hesabımız yok. Olanların bir daha yaşanmaması için hoş olmayan sosyal medya mesajları paylaşılmamalı. Bu hayat, bu futbol buna değmez." şeklinde görüş belirtti.
Hafta sonu oynanacak ve şampiyonluk kupasının alınacağı Gazişehir Gaziantep maçına gelecek Çaykur Rizespor taraftarlarına seslenen Yardımcı, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor forması giymiş, terletmiş dostlarımızın Rizelilerden ayrı tutulmasını istemiyorum, bize yakışan budur. Bize emek vermiş Trabzonlu dostlarımızı hatırlamak, futbolun, sporun kucaklayıcı yanını göstermek istiyoruz. Cumartesi bir kaynaşma günü olacak. Mutlu günler bekliyor bizi. Bunun keyfini çıkaracağız. Maçta hiçbir şekilde taraftarımızın hoş olmayan, hele hele Trabzon ile ilgili tek bir kelime bağırmasını istemiyorum. Rize'ye yakışan neyse onu sergilemeleri lazım. Rize'ye emek vermiş Trabzonlu dostlarımız, bizim davetimiz üzerine buraya geliyorlar."

"Taş gibi bir takım kuracağız"

Karadeniz temsilcisinin başkanı, taraftarın hiçbir şekilde endişeye kapılmamasını isteyerek, "Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Taş gibi bir takım kuracağız. Haddimizi bilerek gençlere yatırım yapacağız. Süper Lig'de kalıcı kararlı bir takım olduğumuzu bütün Türkiye'ye ilan etmek istiyoruz. Ne kadar başarılı olacağımızı zaman gösterecek." şeklinde konuştu.

Rize'de bilginin ve tecrübenin olduğuna değinen Yardımcı, "Bize sürekli 'Çıkar mıyız? Çıkınca bir daha düşmeyelim. Asansör takım olur muyuz?' gibi hafiften hatırlatmalar yapılıyor. Bu beni üzüyor. Görevde olduğumuz sürece ve sonraki dönemlerde geçmişte yaşadıklarımızın tekrarlanmaması için bu temeli atmak istiyorum. Haddini bilen sağlam bir takım olacak." ifadelerini kullandı.

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"Rize'de şiddet yok"

Taraftarların yönetimden sağlam takım istemeye hakkı olduğunu anlatan Yardımcı, "Rize'de şiddet yok. Küfür yok. Biz şiddet ve mazeretler ile yola çıkıp devam etmek istemiyoruz. Sağlam takım istesinler. Takımın eksiklerini tamamlayalım. Çünkü imkanlarımız buna müsait. Çıktık mutluluğu yaşadık. İkinci adımı atacak kapasiteyi camiada görüyorum. Çaykur Rizespor bu sezon yerinden yönetimin meyvesini yedi. Gelecek sezon bunu devam ettirecek." dedi.

Başkan Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ligin son maçının ardından hemen masaya oturacaklarının altını çizerek, "Uygun ve doğru olanı yapacağımıza inanıyorum. Sakin ve rahatız. Hocamıza arzumuzu aktaracağız. İbrahim hocam takımı çok iyi tanıyor ve bizden biri. Hocam bizim samimiyetimize inanıyor." yorumunu yaptı.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e 6 kez yükseldiğini ve ilk kez şampiyon olarak bu lige çıkacağına dikkat çeken Yardımcı, "Bunu hak ettik. Dağılmadık, camiayı toparladık. İkinci yarı sadece Altınordu'ya 3-0'lık mağlubiyetimiz var. Şampiyonluk adayları Ankaragücü, Boluspor ve Ümraniyespor'u yendik. Hedefe kitlendik ve sağ salim sonuca ulaştık. Hocamız takımı diri tuttu. Bu takımda hiçbir oyuncu için kimse 'koşmadı' diyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Rizespor Kulübü Başkanı Yardımcı, transfer çalışmalarında işi sıkı tuttuklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Samudio satın alma opsiyonu bizde olan bir oyuncumuz. Kulübü ile protokol imzaladık. Kulüp başkanı Rize'ye geldi. Aradaki aracılar ve fiyat artırıcı unsurları ortadan kaldırmaya çalıştık. Kulüp başkanı ile görüştük ve bize de jestini yaptı. Küçük bir indirim yaptı ama Samudio'nun bonservisinin yüzde 50'sini alabiliyoruz. İnşallah yeni Samudiolar keşfedeceğiz."

Robin Yalçın'ın menajerinin babası olduğunu ve Gazişehir Gaziantep maçı için Rize'ye geldiğini ifade eden Yardımcı, bu oyuncunun transferini de noktalamak istediklerini kaydetti.

Takım için en önemli gelişmenin Leonard Kweuke ile ilgili olacağını belirten Yardımcı, "Kweuke için görüşmelerimiz sürüyor. Sağlık olarak ciddi bir engel varsa Kweuke'de çok zorlamanın bir manası yok. Sezon başında biz bu performansı bilseydik oyuncu alırdık. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız Kweuke'nin olmayışı. Vedat Muric'i aldık. Dertlerimizin yarısını çözdük. Kweuke olsa diğer yarısını da çözüp işi bitirmiştik." ifadelerini kullandı.


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