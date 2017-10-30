Yaptığı o hareket! Nagelsmann'ı pişman etti

Almanya Bundesliga’da 10. hafta maçında Hoffenheim ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Hoffenheim’ın 30 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann, rakip takımın beraberlik golünde sinirlerine hakim olamadı. Elindeki su şişesini yedek kulübesine doğru fırlatmak isteyen Nagelsmann, ayarı tutturamayınca şişe tribünlerdeki bir taraftarın kafasına işaret etti. Olayın hemen ardından taraftardan özür dileyen ve şişeyi yedek kulübesine atmak istediğini belirten işaretler yapan Nagelsmann, karşılaşma sonrası basın toplantısında pişmanlığını dile getirdi.
Nagelsmann, “Yapmamam gereken aptalca bir hareketti. İstemeyerek taraftara isabet etti, özür dilerim” dedi. Borussia Mönchengladbach deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Hazard, Ginter ve Vestergaard’ın golleriyle 3-1 kazandı. Hoffenheim’ın tek golü Kerem Demirbay’dan geldi. (Skor)