Yapay zeka artık espor dünyasında!
Espor fenomeni büyümesini global ölçekte sürdürmeye devam ediyor.
Gosu.ai isimli şirket yapay zeka destekli bir startup başlatarak espor dünyasında kişisel antrenörlük uygulamasını farklı bir noktaya taşıdı.
Espor oyuncuları için sanal asistan desteği veren Gosu.ai yapay zeka girişimiyle birlikte oyun dünyasındaki gücünü artırmayı planlıyor. Şimdilik Dota 2 oyununda hizmet veren uygulama ilerleyen dönemlerde bu stratejisini diğer oyunlarda da kullanmak istiyor.
Elon Musk’ın da projeleri içinde
SpaceX ve PayPal’dan tanıdığımız Elon Musk da yakın dönemde OpenAI adını verdiği yapay zeka firmasıyla Dota 2 için özel bir bot hazırlamıştı. İlk denemelerde en kötü oyunculara bile kaybeden bot ardından en iyi Dota 2 oyuncularını deyim yerindeyse ezip geçmişti.
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