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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
27.04.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

"Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"

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"Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Beşiktaş maçında Ricardo Quaresma ile girdiği ve sonrasında fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı pozisyonla ilgili, "Çok tepki oldu, bu kadar ilgi beklemiyordum. Benim yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25 maçta bin 961 dakika forma giyen Murat, Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile girdiği ikili mücadele ile performansı ve takımının beklentileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat, ligin 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında takım olarak çok iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini ve bu maçta rakip futbolcuyla girdiği bir pozisyonun da çok konuşulduğunu belirtti.

Beşiktaşlı Quaresma ile ikili bir pozisyonda mücadele ettiğini anlatan Murat, "Ben ilk başta topa müdahale ettim. Topa müdahale ettikten sonra ayağımı çekemedim ve Quaresma'ya çarptım. Vurmadım, ayağımı çekmeye çalıştım ama o salise içerisinde çekmek zor oluyor ve vurmuş oldum. Sağ olsun Halis (Özkahya) hoca da iyi değerlendirdi ve bana sarı kart verdi. Çok tepki oldu, bu kadar ilgi beklemiyordum. Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu." diye konuştu.
Pozisyon sonrasında kötü bir durum yaşanmadığını ve rakip futbolcunun sakatlanmadığını anımsatan Murat, maçın son anlarında Quaresma'nın frikikten kendilerine gol attığını dile getirerek, "Quaresma'da sakatlık veya herhangi kötü bir durum olsaydı sosyal medyada böyle bir fotoğraf yayımlamazdım. Herhangi bir sıkıntı olmadığından çekilen kareyi paylaştım." ifadelerini kullandı.

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"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİYORUM"

Sarı-siyahlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu, performansıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, hem kendisinin hem de takımının güzel bir sezon geçirdiğini aktardı.

Her zaman çalışan bir futbolcu olduğunu vurgulayan Murat, şöyle devam etti:
"Yeteneklerimin yanında çok çalışarak bugünlere geldim. Bunun yanı sıra verilen şansı iyi değerlendirdim. Sağ olsun hocam da beni oynattı. Güzel bir sezon geçiriyorum. Genellikle orta sahada Azubuike ve Aytaç'la oynadık. Uyum içerisindeydik. Hiçbir sorun yaşamadık."

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Murat Yıldırım, Yeni Malatyaspor'un ligi bulunduğu konumdan aşağıda bitirmeyeceğini savunarak, şunları kaydetti:
"Beklentiler bizim için düşüktü belki ama biz iyi bir takımız ve geçen yıldan kadromuzun iskeleti iyiydi. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Yeni transferlerle daha iyi bir takım olduk. Burada Erol (Bulut) hocanın çok büyük emeği var. Çok sistemli, disiplinli bir takım kurdu. Biz de buna ayak uydurduk. Sezon başından beri hep orta sıralardaydık. Yine bu yerde bitiririz diye düşünüyorum. Ligde 4 maçımız kaldı, en kötü 2 galibiyet almayı hesaplıyoruz."

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