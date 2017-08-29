Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar için aday kadrosunu açıklamış. Rumen hocanın kadro seçimi ise direkt tartışma konusu olmuştu.

Özellikle Oğuzhan Özyakup'ın Milli Takıma çağırılmaması gündem oldu. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, Benim her hocaya saygım sonsuz. Kararlara da saygım sonsuz. Hocamız beğenmemiş olabilir. Benim yapmam gereken çok daha fazla çalışmak. Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada 'Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Listede ismim olmadığını görünce, kimseye kırgın olamam ama üzüldüm. Her oyuncunun hayalidir. Benim de öyle. Arkadaşlarımın yanında olmak çok isterdim. Demekki hocamızın gördüğü bir şey var. Bu konuşmadan sonra insan ister, istemez bunun arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor. Kendimi de sorguluyorum. O formayı giymek herkese nasip olmaz. Şanslıyım ki Beşiktaş'ın armasında da ay-yıldız var' ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Ve Oğuzhan Özyakup Milli Takım'a çağırıldı.

Spor Arena olarak Twitter hesabımızdan, 'Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım aday kadrosuna sonradan dahil edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklinde takipçilerimize bir soru yönelttik.

Anketimize 10.072 kişi oy kullandı. %38'lik kesim Oğzuhan'ın geri Milli Takım'a davet edilmesine 'Doğru' karar derken, %49'luk bölüm 'Yanlış karar' şıkkını işaretledi. %13'lük kesim de 'Fikrim yok' seçeneğini kullandı.