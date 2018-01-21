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Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde tek erkeklerde mücadele eden Yankı Erel, 13 numaralı seribaşı Andrew Fenty'yi 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde tek erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi Yankı Erel, ilk turda ABD'li Fenty ile karşılaştı.
Rakibini 2 saat süren karşılaşma sonucu 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Yankı Erel, adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan 17 yaşındaki Yankı, mücadele boyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "İkinci grand slam turnuvam ama ilk defa ana tabloda yer alıyorum. Heyecanımdan dolayı asıl oyunumu sergileyemedim ancak yine de kazanmayı başardım. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğim ve ikinci tura taşıdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Avustralya AçıkTenis

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