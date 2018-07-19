YankÄ± Erel: "15 Temmuz'da kupayÄ± kazanmak beni daha Ã§ok gururlandÄ±rdÄ±"

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Tenis
AA
19.07.2018 - 11:39, Son GÃ¼ncelleme:

YankÄ± Erel: "15 Temmuz'da kupayÄ± kazanmak beni daha çok gururlandÄ±rdÄ±"

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YankÄ± Erel: "15 Temmuz'da kupayÄ± kazanmak beni daha çok gururlandÄ±rdÄ±"

Tenisin en prestijli organizasyonlarÄ± arasÄ±nda yer alan Wimbledon TurnuvasÄ±'nda genÃ§ler kategorisinde Fin partneri Otto Virtanen ile Ã§iftlerde ÅŸampiyon olan YankÄ± Erel, 15 Temmuz'da kupayÄ± kazanmasÄ±nÄ±n kendisini Ã§ok gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir Grand Slam turnuvasÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸayan ilk TÃ¼rk erkek tenisÃ§i unvanÄ±nÄ± elde ederek Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza atan 17 yaÅŸÄ±ndaki YankÄ±, AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Wimbledon'da final maÃ§Ä±nÄ± 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼'nde oynamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen milli tenisÃ§i, "Ã–yle bir gÃ¼nde finale Ã§Ä±ktÄ±m ki 'Bu maÃ§Ä± kaybedemem.' dedim. Kortta yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼mden fazlasÄ±nÄ± ortaya koydum. Elimden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±m. Ä°lk defa Wimbledon'da finale Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m. Turnuvaya gitmeden Ã¶nce de 'EÄŸer finale Ã§Ä±karsam 15 Temmuz'da oynayacaÄŸÄ±m.' diyordum. 15 Temmuz'da kupayÄ± kazanmak beni daha Ã§ok gururlandÄ±rdÄ±. KupayÄ± tekrar 15 Temmuz ÅŸehitlerine armaÄŸan ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

YankÄ± Erel, Wimbledon'da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu da belirterek, "Bunu tek baÅŸÄ±ma baÅŸarmadÄ±m. TakÄ±m olarak baÅŸardÄ±k. Bunun iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. YoÄŸun bir antrenman programÄ±m vardÄ±. Her ÅŸeyden uzak kaldÄ±m. 3-4 yÄ±ldÄ±r tatile gitmiyorum. Sadece iÅŸime odaklandÄ±m ve emeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±m." diye konuÅŸtu.

Final maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re ÅŸampiyon olduÄŸuna inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran genÃ§ tenisÃ§i, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"KupayÄ± elime aldÄ±ÄŸÄ±mda da ÅŸampiyon olduÄŸumuza inanamadÄ±m. AntrenÃ¶rÃ¼m Kakulia'ya baktÄ±m. Kendimi rÃ¼yadaymÄ±ÅŸÄ±m gibi hissettim. Kupayla TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra ÅŸampiyon olduÄŸuma inandÄ±m. Bu sÃ¼reÃ§ 1-2 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Wimbledon'a tabii ki ÅŸampiyon olmak iÃ§in gittim ama hiÃ§ beklenmedik bir ÅŸeyi baÅŸardÄ±k. Grand slam kazanmak baÅŸka bir ÅŸeydir. Hayalimi gerÃ§ekleÅŸtirdim."

"DJOKOVÄ°C BENÄ° TEBRÄ°K ETTÄ°"Â

YankÄ± Erel, Wimbledon'da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan tenisÃ§iler iÃ§in geleneksel olarak dÃ¼zenlenen yemekte SÄ±rp Novak Djokovic'in kendisini tebrik ettiÄŸini aktardÄ±.

Wimbledon'da tek erkeklerde ÅŸampiyon olan Djokovic ve tek kadÄ±nlarda mutlu sona ulaÅŸan Alman Angelique Kerber ile aynÄ± masada yer almanÄ±n kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini vurgulayan YankÄ±, "Kerber ve Djokovic gibi dÃ¼nyanÄ±n en iyi tenisÃ§ileriyle aynÄ± sofrada yer almak ve onlarÄ±n yan kortta maÃ§ yapmalarÄ± benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼be oldu. Bu yaÅŸta grand slam turnuvasÄ±na katÄ±lmak inanÄ±lmaz bir deneyim. Bu durum ilerleyen zamanlarda bana yardÄ±m edecektir. Djokovic ile konuÅŸma fÄ±rsatÄ±m oldu. Djokovic beni tebrik etti. Ben de onu kutladÄ±m." dedi.

Rafael Nadal, Stan Wawrinka ve Djokovic'i kendisine Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YankÄ± Erel, "Bu Ã¼Ã§lÃ¼yÃ¼ seviyorum. ÃœÃ§Ã¼nÃ¼n de performansÄ±, duruÅŸu, karakteri ve kort dÄ±ÅŸÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ± iyi. OnlarÄ±n yeri benim iÃ§in ayrÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"EN BÃœYÃœK HAYALÄ°M OLÄ°MPÄ°YAT ÅžAMPÄ°YONLUÄžU"Â

YankÄ± Erel, en bÃ¼yÃ¼k hayalinin olimpiyat oyunlarÄ±nda altÄ±n madalya kazanmak olduÄŸunu kaydetti.

Antrenman programÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YankÄ±, "Hedefim bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ã‡iftlerde grand slam kazandÄ±m. Ã–nÃ¼mÃ¼zde ABD AÃ§Ä±k var. Hedefim ABD AÃ§Ä±k'ta da teklerde ÅŸampiyon olmak. 2018 GenÃ§lik OlimpiyatlarÄ±'nda da oynamaya hak kazandÄ±m. Orada da Ã¼lkeme madalya getirmek istiyorum. En bÃ¼yÃ¼k hayalim ise olimpiyat oyunlarÄ±nda ÅŸampiyon olmak." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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