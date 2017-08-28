Yangın kulübesi! Beşiktaş...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyon oyuncularını küstürmemek ve yenilerin takıma adaptasyonunu tam sağlaması adına Negredo, Lens ve Medel'i Bursaspor maçında da kulübede oturttu.

Sonradan oyuna giren Negredo, gayretli bir görüntü verirken, şans bekleyenler arasındaki Lens de siyah-beyazlı formayı giyemedi. En çok tepkiyi gösteren ise Medel oldu...

BJK FORMALI FOTOĞRAFI ÇIKARDI

Güneş, 3. değişiklikte tercihini Tolgay'dan yana kullanınca, sinirlenen ve soyunma odasına giden ancak daha sonra tecrübeli hocanın yardımcısı tarafından geri getirilen Medel, maçın ardından Twitter hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını çıkardı.

Bu hareket Şilili yıldız için "Mesaj mı veriyor?" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Tecrübeli futbolcu daha sonra Instagram hesabına Beşiktaş armalı fotoğraf koyarak soru işaretlerini ortadan kaldırdı. (Fanatik)

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