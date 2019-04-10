Yanal'ın derbi tercihleri
Sarı lacivertli kulüpte gündem, pazar günkü Galatasaray karşılaşması...
Galatasaray derbilerinin atmosferlerini iyi bilen futbolcuları oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün, kaleyi Volkan Demirel’e teslim etmesi, Isla ve Moses’ı kenara çekmesi bekleniyor. Yanal, Valbuena ve Jailson’u ilk 11’de düşünüyor.
ANKARAGÜCÜ beraberliği sebebiyle rahat nefes alamayan Fenerbahçe’de gözler pazar günü oynanacak Galatasaray maçına çevrilirken, teknik heyet ve futbolcular, derbinin sezonun kırılma maçı olacağı konusunda hemfikir... Ersun Yanal’ın, Ankaragücü maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de değişikliğe gitme olasılığı güçlendi. Tecrübeli hocanın, Galatasaray derbilerinin atmosferini iyi bilen isimleri tercih etmesi bekleniyor.
Ekici şanssızlığı
TAKIMIN formda yıldızı Mehmet Ekici’nin direkt kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesi ise Yanal ve kurmaylarının işini zorlaştırdı. Yanal’ın, Galatasaray karşısında kaleye Volkan Demirel’i yazabileceği ifade edildi. Bir diğer değişiklik ise defansın sağında düşünülüyor. Formsuzluğuyla dikkat çeken Isla’nın yerine Dirar sağ beke kaydırılabilir.
Moses düşüşte
ANKARAGÜCÜ deplasmanında kötü performansla dikkat çeken Moses’ın, formayı Valbuena’ya kaptırması kuvvetle muhtemel... Orta sahada da, ilk yarıdaki derbide etkili bir performans sergileyen Jailson’un geri dönmesi bekleniyor. Hem Jailson, hem de Valbuena, Türk Telekom Arena’daki karşılaşmada skora direkt etki ederek takımları ardına fark yaratmayı başarmıştı.
Ersun Yanal, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularını böyle uyarmıştı...
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