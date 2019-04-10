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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yanal'ın derbi tercihleri

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Yanal'ın derbi tercihleri

Sarı lacivertli kulüpte gündem, pazar günkü Galatasaray karşılaşması...

Galatasaray derbilerinin atmosferlerini iyi bilen futbolcuları oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün, kaleyi Volkan Demirel’e teslim etmesi, Isla ve Moses’ı kenara çekmesi bekleniyor. Yanal, Valbuena ve Jailson’u ilk 11’de düşünüyor.

ANKARAGÜCÜ beraberliği sebebiyle rahat nefes alamayan Fenerbahçe’de gözler pazar günü oynanacak Galatasaray maçına çevrilirken, teknik heyet ve futbolcular, derbinin sezonun kırılma maçı olacağı konusunda hemfikir... Ersun Yanal’ın, Ankaragücü maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de değişikliğe gitme olasılığı güçlendi. Tecrübeli hocanın, Galatasaray derbilerinin atmosferini iyi bilen isimleri tercih etmesi bekleniyor.

Ekici şanssızlığı

TAKIMIN formda yıldızı Mehmet Ekici’nin direkt kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesi ise Yanal ve kurmaylarının işini zorlaştırdı. Yanal’ın, Galatasaray karşısında kaleye Volkan Demirel’i yazabileceği ifade edildi. Bir diğer değişiklik ise defansın sağında düşünülüyor. Formsuzluğuyla dikkat çeken Isla’nın yerine Dirar sağ beke kaydırılabilir.

Moses düşüşte

ANKARAGÜCÜ deplasmanında kötü performansla dikkat çeken Moses’ın, formayı Valbuena’ya kaptırması kuvvetle muhtemel... Orta sahada da, ilk yarıdaki derbide etkili bir performans sergileyen Jailson’un geri dönmesi bekleniyor. Hem Jailson, hem de Valbuena, Türk Telekom Arena’daki karşılaşmada skora direkt etki ederek takımları ardına fark yaratmayı başarmıştı.

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Ersun Yanal, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularını böyle uyarmıştı...

"Oyuncularım bunun cezasını çekecekler"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, MKE Ankaragücü karşısında oyun becerisinin üstüne golü ilave edemediklerini söyledi. Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullanan Yanal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi için ise "Kadıköy'deki derbiler bizim bayramımız gibi. Derbide farklı bir ambiyans olur, farklı bir tavır olur. Geleneği devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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Yanalın derbi tercihleri

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