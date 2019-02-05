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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yanal'ı mutlu eden 4 gelişme

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Yanal'ı mutlu eden 4 gelişme

Fenerbahçe'nin hocası, özellikle yeni transferlerden yana çok mutlu...

Üst üste iki galibiyetle rahatlayan Fenerbahçe’de futbolcuların özgüveninin yerine gelmesi, teknik direktör Ersun Yanal’ı sevindirirken, gelecek haftalar için de elini güçlendirdi.

F.BAHÇE ligin ikinci devresine 3 maçta 7 puanla başlarken, teknik direktör Ersun Yanal son derece mutlu. Tecrübeli teknik adamın asıl memnuniyeti saha dışındaki bazı konulardan kaynaklanıyor. Işte Yanal’ı sevindiren 4 gelişme…

TAKIMIN ÖZ GÜVENİ GERİ GELDi

YANAL, takımdaki özgüven eksikliğinden sürekli şikayet ediyordu. Futbolcuların artık maçlara çok güvenli çıkması, saha dışında da o güveni göstermeleri ve Fenerbahçe’de oynadıklarını hatırlamalarından dolayı son derece mutlu olan Yanal, önemli bir sorunu çözmüş görünüyor.

TRANSFERLERİN UYUMU ÇABUK OLDU 

SADIK’ın uzun yıllardır F.Bahçe’de oynuyormuş gibi hazır olması, Serdar, Tolgay ve Moses’in çabuk uyumu, Zajc’ın ise yeni gelmesine rağmen istekli oluşu Yanal’ı sevindirdi. En büyük sıkıntı olarak orta alanı gören Yanal transferlerde istediğinin olmasından dolayı ayrıca mutlu.

FORMA REKABETİ ÇOK DAHA KIZIŞTI 

YANAL rekabetin artmasından dolayı da memnun. Kenardaki her oyuncunun ilk 11’de oynayacak kapasitede olması Yanal’ın tam istediği şeydi. Yedeklerden gelen rekabet tehdidi sonrası sahadakilerin performansının artmasıyla ortaya daha iyi bir oyun çıkmaya başladı.

CAMİA BÜTÜNLEŞMESİ SAHAYA YANSIDI

PUAN tablosundaki yere rağmen Göztepe maçına, hem de cuma günü 40 bin kişinin gelmesi Yanal’ı sevindirdi. Başkan Koç’un Malatya maçı sonrası verdiği mesajlar ve camianın olumlu reaksiyonu Yanal’ın elini güçlendirdi. Bunun sahaya pozitif yansıdığını düşünüyor.

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