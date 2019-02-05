Yanal'ı mutlu eden 4 gelişme
Fenerbahçe'nin hocası, özellikle yeni transferlerden yana çok mutlu...
Üst üste iki galibiyetle rahatlayan Fenerbahçe’de futbolcuların özgüveninin yerine gelmesi, teknik direktör Ersun Yanal’ı sevindirirken, gelecek haftalar için de elini güçlendirdi.
F.BAHÇE ligin ikinci devresine 3 maçta 7 puanla başlarken, teknik direktör Ersun Yanal son derece mutlu. Tecrübeli teknik adamın asıl memnuniyeti saha dışındaki bazı konulardan kaynaklanıyor. Işte Yanal’ı sevindiren 4 gelişme…
TAKIMIN ÖZ GÜVENİ GERİ GELDi
YANAL, takımdaki özgüven eksikliğinden sürekli şikayet ediyordu. Futbolcuların artık maçlara çok güvenli çıkması, saha dışında da o güveni göstermeleri ve Fenerbahçe’de oynadıklarını hatırlamalarından dolayı son derece mutlu olan Yanal, önemli bir sorunu çözmüş görünüyor.
TRANSFERLERİN UYUMU ÇABUK OLDU
SADIK’ın uzun yıllardır F.Bahçe’de oynuyormuş gibi hazır olması, Serdar, Tolgay ve Moses’in çabuk uyumu, Zajc’ın ise yeni gelmesine rağmen istekli oluşu Yanal’ı sevindirdi. En büyük sıkıntı olarak orta alanı gören Yanal transferlerde istediğinin olmasından dolayı ayrıca mutlu.
FORMA REKABETİ ÇOK DAHA KIZIŞTI
YANAL rekabetin artmasından dolayı da memnun. Kenardaki her oyuncunun ilk 11’de oynayacak kapasitede olması Yanal’ın tam istediği şeydi. Yedeklerden gelen rekabet tehdidi sonrası sahadakilerin performansının artmasıyla ortaya daha iyi bir oyun çıkmaya başladı.
CAMİA BÜTÜNLEŞMESİ SAHAYA YANSIDI
PUAN tablosundaki yere rağmen Göztepe maçına, hem de cuma günü 40 bin kişinin gelmesi Yanal’ı sevindirdi. Başkan Koç’un Malatya maçı sonrası verdiği mesajlar ve camianın olumlu reaksiyonu Yanal’ın elini güçlendirdi. Bunun sahaya pozitif yansıdığını düşünüyor.
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