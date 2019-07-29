Yanal'dan Reyes'e son şans
Almanya'da yarın başlayacak olan Audi Cup’ta mücadele edecek olan F.Bahçe’de Serdar Aziz’in sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Esas mevkisi ön libero olmasına karşın hazırlık maçlarında stoperde denenen Jailson ile milli takımdan dönen Diego Reyes, Audi
Cup’ta formanın en güçlü adayları olarak öne çıkıyor.
Geçen sezon bekleneni veremeyen ve devre arasında Leganes’e kiralanan Meksikalı oyuncunun performansı yakından takip edilecek.
Yanal, Reyes’in kupadaki performansına göre oyuncunun geleceğine karar verecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle