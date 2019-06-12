Yanal'dan istifa yalanlaması
Dün Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, transferde yönetimle düştüğü anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiği ancak bunun önlendiği iddiaları yayıldı.
Söylentileri yalanlayan Ersun Yanal, “Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Bir sıkıntı yok. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim.
Zaten ortada henüz bir transfer yok. Yani nasıl benim istemediğim adamlar alınmış olabilir. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu şekilde sürüyor” diye konuştu.
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