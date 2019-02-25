Yanal'dan flaş karar! İki isim kadro dışı...
Dev derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de, Slimani ve Frey kadroya alınmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında, Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de, iki futbolcu kadroya alınmadı.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi, takımların 11'leri belli olurken, Ersun Yanal, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Slimani ve bir türlü beklenileni veremeyen Frey'i, Beşiktaş maçı kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde şu isimler yer aldı:
Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Ayew, Valbuena, Jailson, Roman, Eljif.
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