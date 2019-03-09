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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.03.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

Yanal'dan eleştiri! "Bazı oyuncular..."

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Yanal'dan eleştiri! "Bazı oyuncular..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mağlup oldukları Başakşehir maçının ardından konuştu.

Hak ettikleri bir sonuçla sahadan ayrılmadıklarını söyleyen Yanal, "İlk 20 dakikada biz yine oyuna hakimdik. Ama 25 dakikalık bölümde hakimiyet rakipteydi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendiremezseniz, rakibiniz sizi cezalandırır. Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Formda futbolcuların olmaması bizi etkiledi. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık." dedi.

"Bazı oyuncular..."

Bazı oyuncularını eleştiren Yanal, "Atabileceğimiz goller varken sonucu alamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Burası Fenerbahçe, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyunun maçı alamadığı için üzgün olduklarını belirten Yanal, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. İlk yarı 25 dakika oyunun kontörlü bizde. Sonra 20 dakika oyunu rakibe vermemizin dışında ikinci yarı da oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ama skoru ve sonucu alamadık. Bunu yapmak zorlandığımız iş. Futbol takım içindeki oyuncularla oynanıyor. Bir bütün. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Bu skoru hak etmedik. Başakşehir ligin en az gol yiyen takımı. Onlara karşı porsiyona girmek ama atamamak üzdü. Pozisyonlar buldu ama verdiğimiz bir pozisyon ile maçı kaybettik. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız” dedi. 

“Lig arası ritmi etkileyecek” 

Yanal, önümüzdeki hafta sonunda lige verilecek olan aranın ritmlerini etkileyeceğini belirterek, “Ritmi bozmak tartışılacak bir konu ama zorunlu bir ara. Yaralarını saracaklar, sakatlıkları iyileştirecekler, form tutacaklar var. O şartlar ve koşulların nasıl olacağına bağlı. Biz iki hazırlık maçıyla bu periyodu geçireceğiz. Bence ritim bozukluğu olacaktır özellikle seçim haftasında maçların olmaması. Seçim haftası cuma-cumartesi oynanabilir miydi evet oynanabilirdi. Ama güvenlik için böyle bir karar alındı. Belki bizim için bir es iyi olacak” yorumunu yaptı. 

Yanaldan eleştiri Bazı oyuncular...

“Oyuncularımız performansı bizim iç sorunumuz” 

Bir basın mensubunun Volkan Demirel’in performansını sorması hakkında, “İsimler üzerinden gitmeyelim. Bir oyuncumuzu asla tartışmaya açmam. O bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gerekiyorsa dinlendiriş. O aile meselesi” yorumunu yaparken, kedisini başarılı görüp göremediği sorusuna ise, “Bu bir ritim ve senkronizasyon işi. Bizim ayarlarımız bozuk. Eski ayarla dönmek, Fenerbahçe gibi olmamız gerek. Futbol oynamadan bir hedef peşinde koşan camia değiliz. Bugün yenildik. Bizim bir oyunumuz, oyun gücümüz var. Eğer biz şampiyon olacaksak bu görüntüyü vermeye devam etmeliyiz. Her rakibe karşı üstün olmalıyız. Başarı-başarısızlık göreceli iş. O siz takdiriniz. Benim kendimi değerlendirmem doğru değil. Ben bir plan üzerinde çalışıyorum” yanıtını verdi. 

“Değişikliklerde oyuncuları doğru yönetmeliyiz” 

Yaptığı oyuncu değişikliklerinin doğru olduğunu belirten Yanal, “Rakibimiz birbirini uzun süre tanıyan bir takım. Biz de bu daha oturmadı. Biz daha yeni başladık. Ama ben çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bizim işimiz süreci yönetmek. İkinci yarıdaki değişiklerde oyuncuları doğru yönetmek zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu oyuncular bize lazım” açıklamasını yaptı. 

“Hepsini kazanmak için oynamalıyız” 

Yanal, bir basın mensubunun, “Her maçımız final” açıklamasını biraz daha açar mısınız sorusuna ise şu yanıtı verdi: 

“Oynayacağımız maçların hepsini kazanmak için oynamalıyız. Artık hata yapmayıp bu finalleri doğru oynamalıyız. Bu kadar kolay gol yememiz lazım artık. Bunları iyileştirmek zorundayız. Başakşehir’e de başarılar dilerim şampiyonluk yolunda. Hayırlısı olsun.” 

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