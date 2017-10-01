Yanal'dan Beşiktaş'a övgü, Trabzon camiasına mesaj!

Yanal şunları söyledi:

"Maçın başından itibaren kontrollü oynadık, rakibimizin yeteneklerini kontrol etme konusunda çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hem top bizdeyken, hem top rakibe geçtiğinde. Merkezden yediğimiz bir gol var. Talisca'nın bireysel yeteneğiyle attığı golde savunma göbeğinin bu kadar kolay yırtılmaması lazımdı. Savunma açısından basit bir goldü. Soyunma odasında Beşiktaş takımının ikili, üçlü hücumlarda etkili olduğunu, buna dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Bunu yaptılar. Yine ortadan gol yedik ama rakibe başka pozisyon vermedik. Pozisyon üstünlüğü sağladık son 20 dakikada. Oyuna sonradan katılan oyuncular skoru değiştirme açısından yardımcı oldular. Castillo'nun oyuna katkısı çok fazlaydı. Sonradan oyuna girenlerin becerisi yüksekti.

Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en güçlü takımı, bunu da hak ediyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyorlar. Biz de iyi takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz haftaki kırılmaları yaşamayacak bir takım olma yolunda önemli geri bildirim aldık. Bu türlü kayıpların olmaması lazım. Önemli seriler yakalarak üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. "Camiamızın oyuncularımıza güvenmesin ve desteklemesinin, oldukça güçlü bir takım olduğumuzun altını çizmiş olduk. Taraftarlarımızın da bize destek olmasını istiyoruz.

Takım olmak her iki kısmı (Savunma ve hücum) iyi oyanamaktan geçiyor. Biz geçen seneki takımla uzun süre üç golde tuttuk takımı. Bu sene de bunu yapabilecek oyuncular var ama biraz daha ofansif oynuyoruz. Her ikisini yapabilmek adına da gelişmek lazım. Nedenlerini tartışmak istemiyorum. Takımın ofansif iştahını kırmamak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu anlamda çok büyük gelişim sağlayacağımıza inanıyorum. Biraz daha ofansif oynuyoruz. Takımın yükünü çeken oyuncular sonradan katıldılar. Bu biraz dengeleri yerinden oynattı. Birkaç hafta sonra bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."