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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yanal sık sık dile getirdi! Emre...

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Yanal sık sık dile getirdi! Emre...

Fenerbahçe’de derbi planları, G.Saray’ı orta alanda durdurup, 3 puana gitmek üzerine kuruldu. Ankaragücü maçında iyi bir uyum yakalayan Gustavo ile Emre’yi orta alanda birlikte oynatacak olan Yanal, Tolga Ciğerci’den sol önde yararlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde rakibini orta sahada Gustavo-Emre ikilisiyle durdurmayı planlıyor. Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre ile iyi bir uyum yakalayan Gustavo’dan, Türk Telekom Stadyumu’nda da faydalanmak isteyen Yanal, top hakimiyetinde üstünlüğün takımında kalması gerektiğini yaptığı toplantılarda sık sık dile getirdi.

İkili bozulmayacak

YANAL’ın ayrıca, Ankaragücü karşılaşmasında geçtiği sol açık-sol iç pozisyonunda kritik gol şansları yakalayan ve tehlike yaratan Tolga Ciğerci’den de beklentisi büyük...

Eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giyecek olan Tolga’nın da derbide sahaya çıkmak için fazlasıyla istekli olduğu öğrenildi. Yanal, tecrübeli oyuncuyu, Emre-Gustavo ikilisini bozmamak için solda oynatacak.

Kruse mutlu etti

Galatasaray karşısında Ersun Yanal’ın en büyük kozlarından bir diğeri ise Max Kruse olacak. Alman yıldızın rakip savunma arkasına atacağı ara paslarla özellikle Vedat’ı beslemesi ve kendisinin de uygun pozisyonları bulduğu takdirde kaleye şut denemesi istendi. Hafta boyunca yapılan idmanlarda Kruse bu yönde çalıştırılırken, ortaya koyduğu performans teknik heyeti memnun etti.


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