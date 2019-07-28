Yanal ile Comolli öncelikleri belirledi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal dün bir araya geldi.
İkilinin, takımın önceliklerini belirlediği ve ilk olarak stoper mevkisine takviye konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Aleksandar Kolarov’dan haber bekleyen Fenerbahçe; oradan gelecek bilgiye göre diğer isimler için hareket etme kararı aldı.
HAFTAYA HAREKET VAR
Kolarov’un 1 hafta içerisinde son durumuna dair bilgi vereceği ifade edildi. Comolli; ön libero, kanat ve santrfora takviye planlayan Fenerbahçe için bu konuda yaptığı yurt dışı temasları hakkında Ersun Yanal’a bilgi verdi.
Yanal da Fransız sportif direktöre isteklerini aktardı. Önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilerin transferde daha hareketleneceği belirtildi.
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